Dit zijn de slachtoffers die schutter Salvador Ramos (18) maakte tijdens schietpartij in basisschool in Texas

Negentien kinderen en twee leerkrachten doodgeschoten. De balans van de schietpartij in Uvalde is ongelooflijk triest en zwaar. Alle 21 slachtoffers zaten samen in één klaslokaal toen Salvador Ramos (18) genadeloos toesloeg. Dit zijn al zijn slachtoffers.

Eva Mireles (44). Een van de overleden leerkrachten. Ze was het eerste slachtoffer dat geïdentificeerd werd. Ze gaf al zeventien jaar les op de school en was zeer geliefd. Haar man is agent en samen hebben ze een dochter, die net afstudeerde aan de universiteit.

Eva Mireles.

Irma Garcia (46). Drie jaar geleden uitgeroepen tot ‘leerkracht van het jaar’. Ze had 23 jaar ervaring en laat een man en vier kinderen achter.

Irma Garcia

Amerie Jo Garza (10). Volgens haar vader Angel vierde het meisje nog maar net haar tiende verjaardag.

Amerie Garza

Xavier Lopez (10). Zijn mama was een uur voor de schietpartij nog op de school voor een ceremonie van haar zoon. Het was de laatste keer dat ze hem zou zien. Xavier hield van dansen en was zeer sportief.

Xavier Lopez

Jose Flores (10). Deze jongen hield enorm van honkbal, zegt zijn familie. “Een gelukkig jongetje. Dol op zijn ouders. Hij maakte graag plezier.” Jose had ook nog twee broers en een zus.

Jose Flores

Uziyah Garcia (9). Hij zou bijna tien worden. Zijn grootvader noemde hem “het liefste jongetje”.

Uziyah Garcia.

Alithia Ramirez (10). Aan haar woning hangen vandaag nog de ballonnen van toen ze onlangs haar tiende verjaardag vierde.

Alithia Ramirez

Annabell Guadalupe Rodriguez (10). Ook dit meisje werd amper tien jaar oud. Het duurde een tijdje voor zij geïdentificeerd kon worden als een van de dodelijke slachtoffers.

Annabell Guadalupe Rodriguez

Eliahana Cruz Torres (10). Zij speelde graag softbal. Teamgenoten omschrijven haar als een heel lief meisje en een goeie atlete.

Eliahana Cruz Torres

Eliahna “Ellie” Garcia (9). Haar papa reageerde op televisie over het overlijden van zijn dochter. “Ze was het liefste meisje dat er bestond. Het was een eer haar mijn dochter te mogen noemen.”

Ellie Garcia.

Rojelio Torres (10). Zijn mama omschrijft de jongen als een “heel slim en liefdevol kind”.

Rojelio Torres

Jacklyn Cazares (10). Volgens haar papa Javier deed het meisje net haar eerste communie. “Ze zat vol van liefde en was vol levenslust”, zei hij. De papa was snel ter plaatse na de schietpartij en tot zijn ontsteltenis stond de politie buiten te wachten. Volgens hem is er kostbare tijd verloren gegaan.

Jacklyn Cazares.

Jailah Nicole Silguero (10). Het meisje zat samen in de klas met haar neefje Jayce toen ze gedood werd. “Ze was een engel”, zegt haar familie. “Altijd met een glimlach op haar gezicht.”

Jailah Nicole Silguero

Jayce Carmelo Luevanos (10). Het neefje van Jailah. Zijn familie verklaarde overmand door verdriet te zijn. “Ik kan niet geloven dat dit met hen is gebeurd”, zei een familielid.

Jayce Carmelo Luevanos

Alexandria “Lexi” Aniyah Rubio (10). Haar mama bevestigde het overlijden. “Voor school zeiden we nog dat we van haar hielden en dat we haar ’s avonds zouden komen ophalen. We hadden geen idee dat dit een afscheid was.” De papa hoopt dat zijn dochter “geen nummer wordt”. “Dit is genoeg.”

Alexandria “Lexi” Aniyah Rubio

Tess Mata (10). Haar oudere zus verklaarde dat zij heel graag Tiktok-video’s maakte. Vooral dansend. “Ik mis je zo veel”, schreef ze ook. “Je was zo’n mooi meisje. Ik wenste dat we nog één familievakantie konden maken.”

Tess Mata

Makenna Lee Elrod (10). Haar oom schrijft haar als “mooi, grappig, slim en fantastisch”. Haar tante zegt dat haar glimlach een kamer deed oplichten. “Ze is voor altijd in ons hart.”

Makenna Lee Elrod

Nevaeh Bravo (10). Haar oma Esmeralda bevestigde het overlijden. Ze hield tijdens een herdenking een foto van Nevaeh vast.

Nevaeh Bravo

Layla Salazar (10). Haar vader bevestigde het overlijden. Volgens de familie hield Layla van zwemmen en dansen. Ze kon ook heel goed lopen en won al zes wedstrijden.

Layla Salazar — © via REUTERS

Miranda Mathis (11). Haar familie was lange tijd op zoek naar haar, maar uiteindelijk bleek ook zij een van de dodelijke slachtoffers.

Miranda Mathis — © via REUTERS

Maite Yuleana Rodriguez (10). Net zoals enkele andere leerlingen moest Maite kort voor de schietpartij nog poseren tijdens een fotoshoot op school.