Zelenski beschuldigt Rusland van “genocide” in oosten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdag Rusland ervan beschuldigd een “genocide” uit te voeren in Donbas, in het oosten van het land. Rusland maakt zich schuldig aan “deportatie” en “massamoord op burgers”, zei president Zelenski in zijn dagelijkse toespraak op televisie.

“Het huidige offensief van de bezetters in Donbas kan de regio onbewoonbaar maken”, volgens Zelenski. “Ze willen Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk en Severodonetsk (steden in de Donbas, red.) in de as leggen. Zoals Volnovakha, zoals Marioepol.”

“In steden en gemeenschappen dichter bij de Russische grens, in Donetsk en Loehansk, verzamelen ze iedereen die ze kunnen om de plaats in te nemen van degenen die gedood en gewond zijn bij de bezetters”, aldus Zelenski.

“Dit alles, met inbegrip van de deportatie van ons volk en de massamoorden op burgers, is een duidelijk beleid van genocide dat door Rusland wordt gevoerd”, zei de Oekraïense president.

Baby gedood

Zelenski noemde druk zetten op de Russen “letterlijk een kwestie van levens redden”. “En elke dag van vertraging, van zwakte, verschillende discussies of voorstellen om de agressor te paaien ten koste van het slachtoffer, betekent nieuwe gedode Oekraïeners. En nieuwe dreigingen tegen iedereen in ons continent.”

Het Oekraïense leger staat in het oosten van het land onder zware druk. Russische troepen hebben donderdag onder meer hun beschietingen op Severodonetsk in de regio Loehansk verdergezet, meldt de Oekraïense generale staf. Het bericht is niet onafhankelijk verifieerbaar.

De Russische troepen hergroeperen zich in de grensgebieden Belgorod en Voronezj, blijkt uit Oekraïense militaire rapporten. Dat betekent dat aanvallen op de regio’s Charkov en Loehansk te vrezen zijn.

Donderdag kwamen in de stad Charkov nog negen mensen om het leven bij een Russisch bombardement, schreef de gouverneur Oleg Sinegoebov op Telegram.

Zelenski bevestigde dat in zijn toespraak en voegde eraan toe dat ook negentien mensen werden verwond. “Allen burgers. Een kind (vijf maanden) en een vader werden gedood. De moeder is er erg aan toe. Onder de gewonden in Charkov is ook een negenjarig meisje.”

“Vijandelijke troepen bombarderen onze stad opnieuw”, verklaarde ook de burgemeester van Charkov, Ihor Terechov, op Telegram. “Ik vraag jullie om in veilige ruimtes, kelders, schuilkelders en metrostations te blijven.”