Besmettingen en ziekenhuisopnames door coronavirus dalen

In totaal zijn momenteel 1.101 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, onder wie 86 patiënten op intensieve zorg.

Tussen 17 en 23 mei werden gemiddeld 2.299 nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 per dag vastgesteld, 35 procent minder dan in de week daarvoor. In dezelfde periode stierven gemiddeld 7 mensen per dag aan het coronavirus (-24 procent), wat het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie in België op 31.727 brengt.

Er werden dagelijks gemiddeld 14.900 tests uitgevoerd (-18 procent), met een positiviteitsgraad van 17,1 procent (-4,2 procent). De reproductiewaarde ligt op 0,85 (+1 procent). Een waarde lager dan 1 betekent dat de epidemie afneemt.