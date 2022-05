Amerikaan koopt appartement in Dendermonde om Ros Beiaard te zien

Dendermonde

Als de vier heemskinderen in de Prudens Van Duysestraat in Dendermonde passeren, moeten ze misschien eens naar links kijken. Want dan zullen ze ongetwijfeld de grote Amerikaanse vlag van Chris O’Connor zien wapperen. De Amerikaan heeft roots in Dendermonde en kocht speciaal voor de Ros Beiaardommegang een appartement langs het parcours. Zijn familie komt overgevlogen uit de Verenigde Staten om het spektakel vanop z’n balkon te aanschouwen.