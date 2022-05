Loïs Openda weet (nog) niet wat de toekomst brengt: “PSV zou mooi zijn, maar het kan evengoed Club Brugge worden”

Begeleid door een staande ovatie wandelde Loïs Openda in de absolute slotfase van Vitesse-AZ voor de laatste keer van het veld in de Gelredome. De Belgische aanvaller toonde in de eerste finalewedstrijd van de play-off voor een Conference League-ticket weer zijn enorme waarde met een assist en goal en was ervoor verantwoordelijk, dat Vitesse met een 2-1 zege in het eerste duel een goede uitgangspositie heeft om zondag in de return in Alkmaar weer Europees voetbal af te dwingen.