Gouverneur Greg Abbott skipt bijeenkomst wapenlobby NRA na schietpartij in Texas

Aankijkend tegen wassende kritiek na de bloedige schietpartij in een lagere school in Texas, zal gouverneur Greg Abbott vandaag/vrijdag dan toch niet de jaarlijkse conventie van de machtige wapenlobby NRA (lijfelijk) bijwonen, zo heeft het NBC News gemeld.

Volgens zijn kabinet zal de politicus, die op herverkiezing in november uit is, een videoboodschap opnemen die dan op de conventie in Houston wordt vertoond.

Hij gaat in tegendeel naar Uvalde, waar dinsdag bij de schietpartij negentien kinderen en twee leerkrachten zijn doodgeschoten. De Republikeinse gouverneur zal er plaatselijke functionarissen van de staat ontmoeten. Daarna geeft hij een persconferentie.

Voormalig president Donald Trump heeft laten weten dat hij zijn afspraak met de NRA om te komen spreken zal nakomen en dat hij “een belangrijke boodschap voor Amerika” heeft.