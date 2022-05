Britse journalist zet Republikeinse senator Ted Cruz klem met kritische vragen over schietpartij Texas

“Hoe kan u verklaren dat dergelijke schietpartijen enkel in Amerika plaatsvinden?” Het is een van de vragen die de reporter van Sky News herhaaldelijk stelt aan Cruz, die de staat Texas vertegenwoordigt. En ook: “Hoe is het mogelijk dat een 18-jarige twee AR-15’s kan bemachtigen?” De Republikeinse senator weigert echter om de kritische vragen te beantwoorden en noemt de journalist vervolgens partijdig. “Stop met dit soort propaganda, je volgt een politieke agenda.”

Het filmpje van het mislukte interview gaat intussen viraal op sociale media. Tegelijkertijd neemt de kritiek voor de Amerikaanse wapenlobby NRA toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de Texaanse gouverneur Greg Abbott ligt onder vuur. Aankijkend tegen wassende kritiek na de schietpartij zal hij vrijdag dan toch niet de jaarlijkse conventie van de machtige wapenlobby NRA (lijfelijk) bijwonen, zo heeft het NBC News gemeld.