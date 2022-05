Hemelvaart zorgt tijdelijk voor negatieve stroomprijzen

De negatieve prijzen werden donderdag al opgetekend tijdens zes uur, blijkt uit cijfers van energieleverancier Elexys. Tussen 13 en 14 uur kregen elektriciteitsverbruikers met een dynamisch contract tot 40 euro toegestopt. Ook vrijdag zijn er gedurende vijf uur negatieve stroomprijzen. Wie om 13 uur elektriciteit verbruikt, kan daar tot wel 88,56 euro voor krijgen. Tegen de avond zijn de stroomprijzen opnieuw positief en lopen ze op tot 148 euro per megawattuur.

De verklaring voor de negatieve stroomprijs is logisch. De prijs daalt fors bij een hoog aanbod en een heel lage vraag. Op feestdagen en brugdagen is er traditioneel minder vraag naar elektriciteit. Bovendien is het buiten warm genoeg, dus hoeven mensen hun verwarming niet op te zetten. Daarnaast staat er zon en is er wat wind, wat veel hernieuwbare energie oplevert.

De gewone consument zal niks merken van de negatieve stroomprijzen. Op langere termijn overheerst nog steeds de schaarste, waardoor op de consumentenmarkt nog steeds historisch hoge energieprijzen gelden.