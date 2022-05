De Italiaanse geruchtenmolen draait op volle toeren: Ciro en ‘Ciro’ samen in Rome, Inter gaat praten met Romelu Lukaku

Nu de Europese voetbalcompetities erop zitten, gonst het van de geruchten. Zo ook in Italië, waar Dries Mertens en Romelu Lukaku genoemd worden in de kranten van vrijdag.

Speelde Dries Mertens zondag zijn laatste wedstrijd voor Napoli? Dat is een vraag die nu al maandenlang boven de Rode Duivel hangt. Het contract van de Belgische aanvaller loopt af en voorlopig is er nog steeds geen witte rook over een verlenging. Napoli wil besparen op de loonkost en ‘Ciro’ is een van de grootverdieners. Een verlenging aan dezelfde voorwaarden, loon van 5 miljoen per jaar, is geen optie. Het is dus inleveren of vertrekken voor de kersverse papa.

De Romeinse krant La Republicca en SportItalia-journalist Alfredo Pedulla stelden eerder al dat er voor Mertens een andere Italiaanse kaper op de kust is. Mochten Napoli en Mertens er niet uitgeraken, zou Lazio-trainer Maurizio Sarri (die onze landgenoot bij Napoli uitspeelde als spits en tot zijn beste statistieken ooit bracht) hem graag naar de hoofdstad halen.

Dat gerucht werd vrijdag opnieuw gelanceerd door Il Messagero, die al een combo Ciro - Ciro zien in de Italiaanse hoofdstad: Dries Mertens die assists geeft aan topschutter Ciro Immobile. De krant stelt echter ook dat voorzitter Claudio Lotito een tweejarig contract van minstens 2 miljoen per jaar moet bieden om Mertens te kunnen weghalen bij de club van zijn hart.

Intussen: wat met Romelu Lukaku? De terugkeer van ‘Big Rom’ naar Chelsea was geen groot succes. Vijftien doelpunten, waarvan slechts acht in de Premier League, in 44 optredens zorgden niet voor een wauw-gevoel bij de fans van de Blues en trainer Thomas Tuchel, die Lukaku vooral als invaller gebruikte in 2022.

En dus duiken de geruchten over een terugkeer naar Internazionale opnieuw op. Deze keer is het de Milanese krant Il Giornale die ermee op de proppen komt. Volgende week zou de advocaat van Lukaku een gesprek aanknopen met de Italiaanse topclub waarmee de Rode Duivel vorig seizoen kampioen speelde. “Om te zien of er ruimte is voor een sensationele comeback”, klinkt het. Maar de krant voegt er meteen aan toe dat dergelijk scenario enkel mogelijk zou zijn als Lautaro Martinez vertrekt en Lukaku zijn salaris halveert.

Napoli neemt Anguissa definitief over

André-Frank Zambo Anguissa speelt ook komend seizoen voor Napoli. Dat maakte het team van Rode Duivel Dries Mertens bekend. De Napolitanen lichtten de aankoopoptie in het contract van de middenvelder bij Fulham. Napoli zou daardoor zo’n vijftien miljoen euro moeten neertellen.

De 26-jarige Kameroener werd vorig jaar op de slotdag van de zomermercato op huurbasis overgenomen van de Engelse tweedeklasser Fulham. Bij Napoli kende Anguissa een sterk seizoen. Hij kwam in 30 officiële duels in actie. Dat stemde Napoli tevreden. De club lichtte de aankoopoptie.

© ISOPIX

Anguissa kwam eerder in zijn carrière uit voor de Franse teams Stade Reims en Olympique Marseille. In de zomer van 2018 volgde een overstap naar Fulham. De Londense club leende hem eerder ook al uit aan Villarreal.