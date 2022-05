Miah (11) overleefde schietpartij Texas door schutter te misleiden: “Ze bedekte zich met bloed van een vriendinnetje”

De 11-jarige Miah Cerillo is een van de kinderen die kon ontsnappen aan het drama in een basisschool in Uvalde, Texas. Tijdens de schietpartij in haar klas smeerde het meisje bloed van een van haar vriendinnen op zichzelf en waande ze zich dood. “Ze is in overlevingsmodus gegaan.”

Drie dagen na de schietpartij waarbij negentien kinderen en twee volwassenen het leven lieten in de Robb Elementary School in Uvalde, duiken steeds meer getuigenissen op van overlevenden. Ze vertellen over de angst die ze moesten doorstaan toen de 18-jarige schutter Salvador Ramos in het wilde weg schoten loste en over hoe ze zelf aan de dood konden ontsnappen.

Onder hen is ook de 11-jarige Miah. Het is de tante van het meisje die in een filmpje uitlegt hoe het kind in overlevingsmodus ging en het ondenkbare deed om zichzelf te redden.

Bloed van een vriendin

“Het heeft haar moeite gekost om ons te vertellen wat ze heeft gezien en meegemaakt tijdens de schietpartij”, zegt Blanca Rivera, de tante, aan NBC News. “Ze zag een van haar leerkrachten, Irma Garica, vermoord worden. En ook haar vrienden en klasgenoten waren een doelwit.” Miah ging volgens haar tante in overlevingsmodus. “Ze zag dat een van haar vriendinnen vol bloed hing. Dan is ze daar bloed gaan halen om het vervolgens op zichzelf te smeren, zo kon ze doen alsof ze dood was.”

Miah raakte zelf ook gewond aan de rug door kogelfragmenten, maar mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten. Rivera zegt dat de hele familie nu samen is en zich ontfermt over het meisje. “We helpen haar fysiek, emotioneel en spiritueel. We bidden tot God en vragen hem ons te helpen om deze situatie door te komen, het is erg traumatiserend.”

Verstopt onder tafelkleed

Een klasgenootje van Miah kon ook ontsnappen aan de razernij door zich samen met vier vrienden te verstoppen onder een tafel met tafelkleed. “Zo kon de schutter ons niet vinden”, klinkt het. De jongen heeft gehoord hoe de schutter het klaslokaal binnenkwam en riep: ‘Het is tijd om te sterven’. Hij was ook getuige van de dood van zijn leraressen. Irma Garcia en Eva Mireles lieten het leven terwijl ze andere kinderen probeerden te beschermen. “Het waren zo’n fijne leerkrachten. Ze wilden mijn klasgenoten redden.”

Ook voor kinderen die zich elders op school bevonden zijn de feiten moeilijk te verwerken. Zo ook voor de 8-jarige Aubree. Het meisje zat op het moment van de feiten in een aanpalend klaslokaal. Ze verstopte zich onder een bureau toen ze de schoten hoorde, en bleef er een lange tijd muisstil zitten. “Ze is doodsbang om ergens heen te gaan zonder mij en haar vader”, getuigt haar moeder Amber Gonzales. “Ze kan niet alleen slapen. Ze is bang om alleen te douchen. Ze is zelfs bang om alleen in de woonkamer een film te kijken. Ik heb haar gisteravond in bed gelegd en ze vertelde me dat ze het gevoel had dat iemand naar haar keek.”