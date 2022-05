“Ze is bewust in het hoofd geschoten”: Al Jazeera dient klacht in bij Internationaal Gerechtshof wegens oorlogsmisdaden tegen Israël na dood van bekende journalist

Abu Akleh (51) stierf op 11 mei toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijns-Amerikaanse journaliste stond met een groep verslaggevers bij de ingang van een vluchtelingenkamp en had een opvallende blauwe beschermingsvest aan waarop stond dat ze van de media was. “De journalist droeg een vest waarop duidelijk het woord ‘PRESS’ stond” aldus de procureur-generaal. “De Israëlische bezettingstroepen hadden een kogel afgevuurd die de journalist rechtstreeks in het hoofd trof.”

In een eerste onderzoek van de Israëlische politie stond dat niet is te achterhalen wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Haar dood zorgde voor veel ophef en internationaal klinkt de roep om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek.

Reconstructie

Volgens de Israëlische politie was de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of ging het om een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter. Het Palestijnse Openbaar Ministerie in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei later dat uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat Israëlische militairen Abu Akleh hebben gedood.

CNN reconstrueerde dat Abu Akleh vanaf een afstand van zo’n tweehonderd meter doodgeschoten moet zijn. Een Israëlisch militair voertuig bevond zich op dat moment op die afstand. Palestijnse militanten waren volgens de zender te ver weg om haar te beschieten.

© AP

Klacht van Al Jazeera

Nieuwszender Al Jazeera heeft nu een juridisch team aangesteld om de moord op hun journalist voor te leggen aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het netwerk zei donderdag in een verklaring dat het een internationale coalitie heeft gevormd die bestaat uit zijn juridische team en internationale experts, en een dossier aan het voorbereiden is.

Naast de moord op Abu Akleh zal het dossier voor het ICC ook de Israëlische bombardementen “en totale vernietiging” van het kantoor van Al Jazeera in Gaza omvatten in mei 2021, en “de voortdurende ophitsingen en aanvallen” op Al Jazeera-journalisten die in de bezette Palestijnse gebieden werken.

© AFP

© AFP

“Al Jazeera Media Network veroordeelt de moord op onze collega Shireen Abu Akleh, die 25 jaar voor het netwerk werkte als een professionele journalist en verslag deed van het aanhoudende conflict in de bezette Palestijnse gebieden”, klink het in een verklaring. “Het netwerk belooft alle wegen te volgen om gerechtigheid voor Shireen te bereiken en ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor haar moord voor het gerecht worden gebracht en verantwoordelijk worden gehouden in alle internationale justitie en juridische platforms en rechtbanken.”

“De moord op Shireen is het verhaal dat ze zelf vertelde. Het verschil is dat de wereld deze keer het slachtoffer kende”, reageerde Riyad Mansour, de Palestijnse ambassadeur voor de Verenigde Naties. “Haar dood was geen vergissing. We worden niet vermoord om wat we doen, maar om wie we zijn. We worden niet per ongeluk gedood. Als je een Palestijn bent, ben je een legitiem doelwit.”