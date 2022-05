De Vlaamse liberalen hebben een wetsvoorstel klaar dat een federale kieskring invoert. Door 20 politici te laten verkiezen door Vlamingen én Franstaligen willen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerlid Patrick Dewael weer voor meer federale samenwerking zorgen. En de logica van elkaar tegenwerken doorbreken. Of het voorstel ook haalbaar is, dat is een ander paar mouwen.