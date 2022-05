Michel Vlap keert voorlopig terug naar Anderlecht: “Ze willen hem niet nog een jaar verhuren”

“Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen”, klinkt het op de website van Twente.

Vlap kwam bij Twente het voorbije seizoen tot 36 officiële duels, waarvan 34 in de Eredivisie, vijf goals en twee assists. Hij miste in competitieverband geen enkele wedstrijd voor Twente. De Tukkers beëindigden het seizoen onder coach Ron Jans (ex-Standard) op een knappe vierde plaats.

Anderlecht nam Vlap in de zomer van 2019 over van Heerenveen. Bij paars-wit kwam hij in anderhalf seizoen tot 36 wedstrijden, met daarin 11 goals en 3 assists. In het voorjaar van 2021 werd hij ook al een half jaar verhuurd aan het Duitse Arminia Bielefeld.