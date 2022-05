Festivalorganisator Laundry Day failliet

Laundry Day ontstond als straatfeest en dancefestival in 1998 in de Antwerpse Kammenstraat, het centrum van de modewijk. Er lag van in het begin een sterke focus op Belgische dj’s.

“In 2017 en 2018 hebben we het festival nog proberen reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het festival zat toen al in een neerwaartse spiraal”, zegt organisator Wim Van der Borght, die ook mee festivals zoals We Can Dance aan de kust organiseert.

In 2018 vond de laatste editie plaats van Laundry Day. “We hebben onze verantwoordelijkheid nu moeten nemen door de boeken neer te leggen”, meldt Van der Borght.

Nog in 2018 veranderde Laundry Day in het Fire Is Gold festival, waarvoor een aparte juridische entiteit werd opgericht (Fire Is Gold BV). Dat festival richt zich meer op urban & hip-hopmuziek en vindt plaats in september dit jaar.