Tot acht jaar cel voor uitbuiting van minderjarige meisjes: gedwongen tot prostitutie in Airbnb

In de correctionele rechtbank van Brussel zijn vrijdag straffen uitgesproken in de rechtszaak rond minderjarigen die in de prostitutie werden gedwongen en uitgebuit in een Airbnb. Vier mensen zijn schuldig bevonden aan het dwingen tot prostitutie van tenminste vier jonge vrouwen en vier minderjarige meisjes. De rechter tilde zwaar aan de feiten.

De hoofdbeklaagde is veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar met onmiddellijke aanhouding. De rechtbank hield rekening met het feit dat hij in staat van recidive verkeerde en dat hij de feiten pleegde terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Hij was al eerder door dezelfde rechtbank veroordeeld voor soortgelijke handelingen in het kader van een ander prostitutienetwerk.

De tweede beklaagde is eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar met onmiddellijke aanhouding. De rechtbank was van oordeel dat hij in opdracht van de eerstgenoemde had gehandeld. De derde beklaagde kreeg een werkstraf van 300 uur opgelegd en de vierde beklaagde kreeg 5 jaar cel met uitstel onder voorwaarden.

Alle vier zijn ze schuldig bevonden aan het opzetten van een prostitutienetwerk door bedreigingen en geweldplegingen jegens verschillende jonge vrouwen, onder wie vier minderjarigen. De vrouwen werden gedwongen tot het hebben van seksuele betrekkingen met mannen in een gehuurd appartement in Sint-Gillis. De daders huurden het appartement via Airbnb.

Een van de slachtoffers getuigde dat ze werd gedwongen om twintig tot dertig klanten per dag te ontvangen. Het is dankzij haar getuigenis dat het onderzoek in 2018 van start kon gaan.