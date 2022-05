Een historisch duwtje in de rug voor het EK: eerste fandag ooit voor Red Flames

Primeur voor de Belgische vrouwenvoetbalploeg. Op 25 juni krijgen de Red Flames namelijk hun allereerste officiële fandag ooit. De bezoekdag voor supporters zal plaatsvinden in het Proximus Basecamp in Tubeke en dient als “uitwuifmoment” vooraleer de Flames afreizen naar het EK in Engeland deze zomer.

Met de fandag wil de Belgische Voetbalbond de band met de supporters versterken. Fans kunnen de Red Flames op 25 juni beter leren kennen tijdens een open training, signeersessies, een fotomoment en tal van randactiviteiten. “We gaan er alles aan doen om er samen met onze fans een mooie eerste fandag van te maken. Het is voor ons de ideale gelegenheid om onze trouwe aanhang te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun de laatste jaren. Maar aan de andere kant is het voor ons ook een leuk moment om onze fans beter te leren kennen in een ontspannen sfeer op ons oefencomplex waar we veel tijd spenderen”, liet aanvoerster Tessa Wullaert weten.

Het vrouwenvoetbal is een van de prioriteiten voor de KBVB. Na de eigen truitjeslijn voor de nationale vrouwenploegen is de eigen fandag een volgende stap in de ambities die de voetbalbond heeft met de Red Flames. Die ambitie vertaalt zich ook in de populariteit van de sport. Zo zouden in 2022 zo’n 48.000 meisjes zich hebben aangesloten bij de Belgische voetbalbond, een stijging met 20% ten opzichte van een jaar eerder.

© BELGA

“We merken jaar na jaar dat het vrouwenvoetbal aan populariteit wint. Zowel op als naast het veld. Deze fandag is het uitgelezen moment om onze speelsters in contact te brengen met hun fans zodat ze elkaar beter leren kennen. Op die manier bouwen we verder aan de weg om het Belgisch vrouwenvoetbal op de internationale kaart te zetten”, zei Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB.

De Red Flames bereiden zich momenteel in Tubeke voor op het EK in Engeland, dat plaatsvindt van 6 tot 31 juli. In groep D neemt België het op tegen IJsland (10 juli), Frankrijk (14 juli) en Italië (18 juli).