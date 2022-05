Nederland maakt selectie bekend voor Nations League-duel tegen Rode Duivels en Noa Lang is er opnieuw bij

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van volgend maand. Oranje werkt dan vier wedstrijden af, de eerste is een partij in Brussel tegen de Rode Duivels (3 juni).

Van Gaal selecteerde 26 spelers. Met middenvelder Jerdy Schouten (Bologna) is er één debutant bij. Verdediger Bruno Martins Indi (AZ) en aanvaller Vincent Janssen (Monterrey) vieren hun terugkeer. Janssen sluit wel pas na de interland tegen België aan bij Oranje, omdat hij op 5 juni gaat trouwen. Noa Lang (Club Brugge) behoort ook opnieuw tot de selectie. Hij maakte vorig najaar zijn debuut en zit intussen aan drie caps.

“Iedereen weet dat alles al in het teken staat van het komende WK”, zei Van Gaal na het bekendmaken van zijn selectie. “Er is straks weinig tijd om ons voor te bereiden, dus moeten we de beschikbare tijd maximaal benutten. Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten en Vincent Janssen. Dat zijn interessante spelers die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken. Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons in beeld blijft, ook de spelers die nu geen uitnodiging hebben gekregen.”

Uit de voorselectie vielen Jordy Clasie, Arnaut Danjuma Groeneveld, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Marten de Roon en Owen Wijndal af. Georginio Wijnaldum zat al niet bij de voorselectie.

Na het duel met de Duivels volgen voor Nederland ook nog een uitwedstrijd in Wales (8 juni) en de thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip in Rotterdam.

Selectie:

Doelmannen (3): Jasper Cillessen (Valencia/Spa), Mark Flekken (Freiburg/Dui), Tim Krul (Norwich City/Eng)

Verdedigers (11): Nathan Aké (Manchester City/Eng), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool/Eng), Denzel Dumfries (Inter/Ita), Hans Hateboer (Atalanta/Ita), Mathijs de Ligt (Juventus/Ita), Tyrell Malacia (Feyenoord), Bruno Martins Indi (AZ), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter/Ita)

Middenvelders (6): Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona/Spa), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta/Ita), Jerdy Schouten (Bologna/Ita), Guus Til (Feyenoord)

Aanvallers (6): Steven Bergwijn (Tottenham/Ned), Memphis Depay (Barcelona/Spa), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey/Mex), Noa Lang (Club Brugge/Bel), Wout Weghorst (Burnley/Eng)