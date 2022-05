Een enorme knal schrikt een rustige woonwijk in Geraardsbergen op. Als de buren gaan kijken, doen ze een lugubere ontdekking: in het ontplofte huis ligt een vrouw, haar hoofd is ingeslagen met een hamer. Van de bewoner van het huis is geen spoor. Maar even later komt bij de politie een tweede melding binnen: “Ik heb een man aangereden op de steenweg. Hij wou me aanvallen met een staaf.”