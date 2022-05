Recordaantal vampieren in Engeland ter ere van ‘Dracula’

Zwarte capes en scherpe hoektanden: het wereldrecord van het aantal als vampier verklede mensen is donderdagavond in Whitby gebroken, 125 jaar na de verschijning van de roman ‘Dracula’, die geïnspireerd is op dit stadje in het noordoosten van Engeland.

“We hebben zopas het Guinness-record gebroken van de grootste bijeenkomst van als vampier verklede mensen, met 1.369 vampieren!”, twitterde English Heritage, het Britse organisme dat de site van Whitby Abbey beheert, vandaag een ruïne. Het was bij deze abdij dat het nieuwe wereldrecord gevestigd werd. De officiële dresscode was strikt: zwarte schoenen, zwarte broek of jurk, zwarte cape en hoektanden over de boventanden geschoven.

Het vorige record van 1.039 vampieren werd in Doswell, in de Amerikaanse staat Virginia, gevestigd.

‘Dracula’, van de Ierse schrijver Bram Stoker, over een bloeddorstige graaf, verscheen voor het eerst in 1897 en werd talloze keren geadapteerd, onder meer voor film. De havenstad in North Yorshire, aan de Noordzee, waar Stoker in 1890 naartoe ging, gaf hem het kader voor zijn gothic roman volgens English Heritage.

© Getty Images

© AFP

© AFP