G7 bereikt akkoord over uitfasering van kolen

De groep van zeven vooraanstaande industriële landen heeft concrete afspraken gemaakt over het uitfaseren van de opwekking van kolen en het uitbreiden van de productie van duurzame energie. Dat hebben Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bekendgemaakt na een bijeenkomst in Berlijn.

“Wij verbinden ons ertoe om tegen 2035 een elektriciteitssector tot stand te brengen die grotendeels koolstofvrij is en om de versnelde wereldwijde uitfasering van steenkool te ondersteunen”, klinkt het in het statement. Het gebruik van kolen moet wereldwijd omlaag om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

De G7-bijeenkomst werd gehouden tegen de achtergrond van stijgende energiekosten en zorgen over de brandstofvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het conflict heeft geleid tot een strijd tussen sommige landen om niet-Russische fossiele brandstoffen te kopen en meer steenkool te verbranden om hun afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland te verminderen. Daardoor is de vrees ontstaan dat de energiecrisis de inspanningen om klimaatverandering te bestrijden zou kunnen ondermijnen.