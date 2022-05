Kogel is door de kerk: Tessa Wullaert ruilt Anderlecht in voor ambitieus Fortuna Sittard (en profbestaan)

LEES OOK. Tessa Wullaert over transfer naar Fortuna Sittard: “Dit is geen vaarwel met Anderlecht, maar een tot ziens”

Waar ligt de toekomst van Tessa Wullaert? Het is een vraag die al weken de gesprekken binnen het vrouwenvoetbal beheerste, maar nu is er dus een antwoord: de drievoudige Gouden Schoen verlaat Anderlecht en gaat aan de slag bij Fortuna Sittard.

Velen hadden een andere bestemming in gedachten: pakweg Atlético Madrid of AC Milan. Waarom dan Fortuna Sittard, dat net met een vrouwenploeg begonnen is? Ten eerste is de club ambitieus. Nederlandse journalisten vertellen ons dat het budget volgend seizoen ongeveer één miljoen euro bedraagt en dat het de bedoeling is om meteen mee te draaien aan de top van het klassement.

Daarom haalt Fortuna nu Wullaert, die een forse loonsverhoging krijgt in vergelijking met wat ze nu in België verdient. Maar wat een grotere troef is, is dat Wullaert bij Fortuna weer kan functioneren als een profspeelster, met trainingen overdag. Daarnaast is de afstand tussen Sittard en haar woonplaats Stasegem beperkt (ongeveer 220 kilometer), waardoor ze nog vaak naar huis kan. Wullaert heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat ze veel waarde hecht aan een goeie balans tussen het voetbal en haar privéleven.

In Sittard treft Wullaert, vorig seizoen goed voor 35 goals, al zeker één landgenote. Fortuna kondigde eerder de komst aan van de beloftevolle Red Flame Féli Delacauw. De 20-jarige middenveldster verlaat AA Gent.

Nog dit: er was ook belangstelling vanuit Scandinavië, maar daar had Wullaert geen zin in. Fortuna sprak haar wel meteen aan.