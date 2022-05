Zes gewonden, waarvan twee kinderen, nadat karretjes van attractie naar beneden vallen in Sprookjesbos in Valkenburg

Bij een ernstig ongeval in pretpark Sprookjesbos in het Nederlandse Valkenburg zijn vrijdagmiddag zes bezoekers gewond geraakt toen twee karretjes van een attractie vielen. Hoe erg de vier volwassenen en twee kinderen eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.

Het ongeval in themapark Sprookjesbos in Valkenburg gebeurde rond 14.45 uur. Om een nog onduidelijke reden vielen twee karretjes van de attractie Calidius. Daarbij raakten zes bezoekers van het park gewond. Het gaat om vier volwassenen en twee kinderen. Hoe erg zij eraan toe zijn, is niet duidelijk.

De hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters, zijn meteen ter plaatse gekomen om de gewonden de nodige zorg te bieden.

Calidius is een attractie die in september van vorig jaar in gebruik werd genomen. Bezoekers worden er in gondels meegenomen naar een hoogte van zo’n tien meter. Wanneer de attractie vervolgens aan het draaien gaat, hebben die bezoekers uitzicht over het hele park.