Britse koninklijke familie geeft nooit eerder getoonde video’s van jonge Queen vrij

Ter gelegenheid van de festiviteiten voor de 70 jaar dat koningin Elizabeth II op de troon zit, heeft de Britse koninklijke familie video’s van de vorstin als jonge vrouw vrijgegeven die tot nu toe privé waren gebleven. In de nacht van donderdag op vrijdag waren de eerste clips te zien, die Elizabeth met haar jongere zus prinses Margaret op het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland tonen, met haar vader koning George VI en met haar moeder koningin Elizabeth op een oorlogsschip in 1947.

Zondag zendt de BBC een 75-minuten durende documentaire uit met de titel Elizabeth: The Unseen Queen. Het beeldmateriaal toont de Queen in haar jonge jaren, van de kinderwagen tot haar kroning in 1953.

In een persoonlijke boodschap die op Windsor Castle werd opgenomen, vertelt de koningin over het plezier dat ze aan private video’s beleeft. “Ik heb er altijd van genoten familiaire momenten vast te houden”, zegt de monarch. Het is anders wanneer men diegenen die filmen, kent. “Het draagt tot het gevoel van intimiteit bij.”

Traditie

Haar ouders namen, zoals vele anderen, graag waardevolle momenten op film op. Deze traditie heeft Elizabeth II voortgezet. “Private beelden tonen vaak het plezier achter alle formaliteiten”, zei ze. “Je hoopt altijd dat toekomstige generaties het interessant vinden en misschien verrast zijn dat je ook jong bent geweest.”

Voor de documentaire bekeek de BBC ruim 400 filmrollen die door de koningin, haar overleden echtgenoot prins Philip of haar ouders gedraaid werden en die zich in privébezit van de Royal Collection bevinden.