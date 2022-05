Dortmund trekt City-youngster Jayden Braaf en reservedoelman Alexander Meyer aan

Jayden Braaf is Nederlands jeugdinternational en komt over uit de jeugdopleiding van Manchester City. Hij zette in Dortmund zijn handtekening onder een contract tot 2025. Braaf werd tijdens het seizoen 2020/21 uitgeleend aan de Italiaanse eersteklasser Udinese, waar hij na amper vier wedstrijden een zware knieblessure opliep die hem lange tijd aan de kant hield.

“We volgen Jayden al enkele jaren”, viel te lezen op de website. “Hij heeft de afgelopen jaren getoond dat hij in een wedstrijd het verschil kan maken met zijn snelheid en talent. Hij heeft nu tijd nodig om terug op volle kracht te komen en zich ten volle te kunnen manifesteren in het mannenvoetbal. Als hij deze fase weet door te komen, hebben we een geweldig talent in handen”, aldus sportief directeur Sebastian Kehl.

Daarnaast kondigde Dortmund ook de komst aan van de 31-jarige Alexander Meyer. Hij komt over van de Duitse tweedeklasser Regensburg en wordt, na het vertrek van Marvin Hitz (FC Basel) en Roman Bürki (St. Louis City), reservedoelman voor Gregor Köbel. Meyer tekent in Dortmund tot juni 2024.

“Alexander heeft ons met zijn sportieve prestaties en zijn persoonlijkheid overtuigd. Hij is een zeer ervaren doelman die veel rust uitstraalt en de laatste jaren zijn kwaliteit heeft laten zien. Hij was de afgelopen een van de beste keepers uit de tweede Bundesliga”, aldus Kehl. (belga)