Ondanks samenscholingsverbod toch weer vandalisme in Willebroek: deurbellen en brievenbussen uit de muur gerukt

Amper enkele uren nadat het samenscholingsverbod in Willebroek van kracht was geworden, sloegen vandalen alweer toe in het steegje tussen het Louis De Naeyerplein en de Schoolstraat. Brievenbussen en deurbellen van een appartement werden uit de muur gerukt en het sleutelsysteem van een rolluik werd zo zwaar beschadigd dat het niet meer werkt.

Vandalen hielden woensdagnacht weer lelijk huis in het steegje waar het samenscholingsverbod van kracht is. Bij twee handelszaken aan weerszijden van de ingang van het steegje werden vernielingen aangebracht.

“Bij mij werd de brievenbus van de muur gerukt en een sleutelsysteem van mijn rolluik verdween. Ik heb geen van beide teruggevonden. Ik kan mijn luik alleen nog via de binnenkant openen”, zegt Nick Boeykens, die een horecazaak uitbaat. “Bij mijn buurvrouw, die een textielzaak heeft aan de andere kant van de ingang van het steegje, werden vier deurbellen van de appartementen boven haar zaak uit de muur gerukt. Ze vertelde mij dat een van de huurders onmiddellijk het huurcontract verbroken heeft omdat hij enkele weken geleden ook al was bedreigd door de amokmakers. Ze waren toen zelfs tot aan zijn voordeur geraakt, die ze probeerden in te trappen. Dat kwam omdat hij de politie op de daders had afgestuurd bij eerdere vandalenstreken.”

Nog geen proces-verbaal

Nick Boeykens zelf heeft niets gehoord tijdens de nacht. Hij stelde de vernielingen ’s morgens vast. “De politie kwam ter plaatse en maakte een proces-verbaal. Die hebben mijn buurvrouw en ik trouwens voorlopig nog steeds niet gekregen.”

Het lijkt er dus op dat de harde kern van Willebroekse jongeren zich weinig of niets aantrekt van de maatregelen die het gemeentebestuur dinsdag heeft genomen.