Protestantse Kerk in VS geeft lijst vrij van leden die van seksueel geweld beschuldigd werden

De leiding van de grootste Protestantse Kerk in de Verenigde Staten, de Southern Baptist Convention, heeft donderdag een document van 205 pagina’s gepubliceerd dat de leden oplijst die van seksueel geweld beschuldigd werden. Enkele dagen eerder werd een onderzoeksrapport bekendgemaakt dat concludeerde dat de Kerk slachtoffers van seksueel geweld jarenlang in de kou liet staan of tegenwerkte.

“De lijst wordt voor het eerst openbaar gemaakt en vormt een eerste maar belangrijke stap in de strijd tegen de plaag van het seksuele geweld en naar het doorvoeren van een hervoming in de Convention”, zei de Southern Baptist Convention in een mededeling.

Het document, dat sinds 2007 bestaat, werd regelmatig aangevuld door een werknemer van de Kerk, maar bleef lange tijd geheim. Ondanks het bestaan ervan lijkt de leiding volgens het rapport niets gedaan te hebben om ervoor te zorgen dat de vermoedelijke daders geen belangrijke posten meer zouden bekleden.

Honderden gevallen

De lijst omvat honderden gevallen van seksueel geweld, die vaak tot veroordelingen hadden geleid. In sommige gevallen zijn de namen van verdachten of andere details gemaskeerd. De namen van de slachtoffers staan niet op de lijst, maar hun leeftijd vaak wel. Sommige van de meldingen gaan over kinderen van 5 jaar oud.

Donderdag zei de Southern Baptist Convention te hopen dat “de kerken deze lijst proactief zouden gebruiken om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen en zorg voor hen te dragen”. Het kerkgenootschap heeft duizenden kerken en telt ruim 15 miljoen leden, vooral in het zuiden van de VS.