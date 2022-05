Koortsgevallen door Covid-19 in Noord-Korea dalen dagelijks

Het aantal gevallen van “koorts” in Noord-Korea is vrijdag voor de zevende dag op rij gedaald. Dat heeft de staatszender KCNA gemeld, zonder specifiek Covid-19 te benoemen. Vrijdag werden iets meer dan 100.000 nieuwe gevallen van “koorts” gemeld, een daling ten opzichte van de 390.000 dagelijkse gevallen eerder deze maand.

KCNA meldde vrijdag nog een dode. Daarmee komt het dodenaantal op 69 en het blijft de sterftegraad op 0,002 procent op de gehele bevolking. Volgens de staatszender zijn meer dan drie miljoen mensen ziek geworden door de “koorts” sinds de autoriteiten op 12 mei het bestaan ervan in Noord-Korea erkend hebben.

De autoriteiten kondigden in het weekend officieel aan dat ze erin geslaagd waren de recente uitbraak van Covid-19 in te dammen. Deskundigen trekken deze uitspraak in twijfel, gezien de 25 miljoen Noord-Koreanen niet worden gevaccineerd en het gezondheidssysteem in het land een van de slechtste ter wereld is.

De KCNA meldde wel dat het land “de ontwikkeling en productie van tests en medicatie intensiveert. Alleen al op 24 mei werden tientallen miljoenen geneesmiddelen van meer dan 90 soorten geleverd aan verschillende delen van het land.”

Medicijnen en thermometers

Noord-Korea, dat in reactie op de uitbraak de maximale noodtoestand heeft afgekondigd, heeft onder meer de productie van koortswerende medicijnen en thermometers opgevoerd, aldus de staatsmedia.

Sinds het begin van de pandemie, eind 2019 in China, had Noord-Korea de aanbiedingen van China, Rusland en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om te vaccineren, afgewezen. Volgens deskundigen heeft het land geen behandeling voor Covid-19 en beschikt het niet over de capaciteit om de bevolking massaal te testen. Tijdens zijn reis naar Zuid-Korea afgelopen zaterdag zei de Amerikaanse president Joe Biden ook dat Washington had aangeboden om Noord-Korea te voorzien van coronavaccins, maar “geen antwoord had gekregen.”