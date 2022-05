Republikeins politicus moet verkeerde uitspraken terugnemen: “Schutter Texas werd vier jaar geleden niet opgepakt voor plannen aanslag”

Na het bloedbad in Uvalde, Texas, wordt druk gekeken naar hoe het drama is kunnen gebeuren. Zo vroeg een Republikeinse politicus zich vrijdag af hoe het kan dat de 18-jarige schutter Salvador Ramos vier jaar geleden nog opgepakt was omdat hij toen al plannen zei te hebben voor een school shooting en dat nu toch nog kon doen. Nog geen uur later moest hij die woorden intrekken: zijn beweringen zijn niet waar.

© AFP

“Dit is niet van horen zeggen”, had de Republikeinse politicus Tony Gonzales vrijdagochtend gezegd op Fox News. “Ik heb dit gisteravond vernomen. De schutter werd vier jaar geleden opgepakt omdat hij dit plan had. Omdat hij tegen mensen zei dat hij in 2022, wanneer hij meerderjarig werd, zou gaan schieten in een school. Iets dat tussen de plooien is gevallen tussen toen en nu heeft dit mogelijk gemaakt. We moeten duidelijkheid brengen over wat gebeurd is. En we moeten uitzoeken wat we moeten doen zodat het nooit meer zou gebeuren. We moeten weten hoe het kan dat de hulpdiensten hem vier jaar geleden als een bedreiging zagen en hij dat nu niet meer was.”

Niet opgepakt

Al enkele uren later bleken de beweringen van Gonzales onwaar te zijn. De politie en de staat Texas ontkenden bij Bill Melugan, reporter bij datzelfde Fox News, dat Ramos vier jaar geleden opgepakt werd. “Er werden vier jaar geleden twee minderjarigen opgepakt omdat ze een schietpartij planden, maar de schutter van Uvalde was daar niet bij en werd toen niet opgepakt”, schrijft hij op Twitter.

Ook Gonzales zelf besefte al snel dat hij niet de waarheid verteld had. “Het is nu onduidelijk of de schutter een van de twee opgepakte kinderen was”, schrijft hij op Twitter. “Maar als dat de schutter niet was, moeten we wel achterhalen wie die kinderen waren en waar ze nu zijn. Of het misschien klasgenoten van hem waren.”