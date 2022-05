Hein Vanhaezebrouck, de enige trainer bij een topclub die op post bleef, over het seizoen van AA Gent: “Meer dan een goeiemorgen kreeg Bolat niet meer”

Wat moet volgend seizoen beter bij AA Gent, welke figuren missen we in ons voetbal, wat gebeurt er met Tarik Tissoudali en hoe zat Bolat-gate precies in elkaar? Hein Vanhaezebrouck (58), de enige trainer bij de topclubs die wél op post bleef, is als vanouds weer even verhelderend als de muntthee waar hij tijdens dit gesprek van zal nippen. “Ook bij AA Gent heb je nog bemoeienissen van het bestuur.”