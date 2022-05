Autoriteiten bekennen na kritiek op bloedbad Texas: “Het was een verkeerde beslissing om klaslokaal niet meteen binnen te vallen”

De politie heeft een “verkeerde beslissing” gemaakt door niet snel de school in Uvalde binnen te gaan, waar zich een schutter had verschanst die in een klas een bloedbad had aangericht. Dat zegt Steven McCraw, directeur van het departement van openbare veiligheid in Texas. “Het was de verkeerde beslissing. Punt”, aldus McCraw op een persconferentie. “Daarvoor bestaat geen excuus.”

Negentien politieagenten waren al vroeg in positie in de gang van het klaslokaal, maar deden geen poging om het lokaal binnen te dringen en de schutter te stoppen. In de plaats daarvan werd op dat moment beslist te wachten op speciale eenheden. De schutter was rond 11.33 uur de school en uiteindelijk het klaslokaal binnengedrongen. Kort na 12 uur waren de agenten in positie in de gang. Pas om 12.50 uur openden de speciale eenheden de deur met een sleutel, die de conciërge hen had gegeven, aldus McCraw. Achteraf bleek het een verkeerde inschatting te zijn om te wachten, aldus de directeur.

“We hebben toen beslist dat het ging om een situatie waarin iemand zich gebarricadeerd had”, zei McCraw. “Dus in plaats van de deur meteen in te beuken en de confrontatie aan te gaan, hebben we gewacht op een tactisch team met genoeg materiaal om de deur in te beuken en de persoon aan te pakken. Natuurlijk was dat niet de juiste beslissing. Het was een verkeerde beslissing, punt. Daar is geen excuus voor. We hadden vroeger binnen moeten gaan. Met zo’n actieve schutter veranderen de regels. Maar dat zeg ik achteraf. Ik was daar niet.” Hij kreeg ook nog de vraag hoeveel kinderen in die tijd werden doodgeschoten en dus mogelijk hadden kunnen worden gered. Daarop zei hij dat dat nog wordt onderzocht.

LEES OOK. Onze reporter komt aan bij Texaanse basisschool waar dodelijke raid plaatsvond: “Het verdriet hier is immens”

Terwijl de agenten zaten te wachten in de gang, belden de kinderen binnenin de klas 911 en riepen ze om hulp. “Maar het geloof bij ons was dat niemand in dat lokaal nog leefde en dat de dader alles zou doen om de politie tegen te houden.”

Tijdlijn

McCraw had een plattegrond van de school bij zich om gedetailleerd weer te geven hoe de feiten zich afgespeeld hebben in de Robb-basisschool in Uvalde, Texas. Hij beschreef hoe de 18-jarige Salvador Ramos om 11.28 uur (lokale tijd) met zijn wagen in de gracht belandde, daar het vuur opende op twee mannen die hem vanuit een funerarium ter hulp kwamen en drie minuten later de parking van de school opstapte en al enkele keren op de ramen van de school schoot. Op dat moment kwamen de eerste agenten ook toe aan het funerarium.

Om 11.33 uur betrad Ramos de school en begon hij te schieten in klaslokaal 111 of 112. “Dat weten we niet zeker”, zei McCraw. Minuten later waren de agenten al binnen in de school. “Zeven agenten”, aldus McCraw. Om 11.35 uur werden twee van hen neergeschoten in de buurt van de deur van dat klaslokaal. Vervolgens vuurde de dader verder binnen het klaslokaal. “Op basis van geluidsfragmenten weten we dat hij meer dan 100 kogels afgevuurd heeft. Minstens 100.”

LEES OOK. Dit zijn de slachtoffers die schutter Salvador Ramos (18) maakte tijdens schietpartij in basisschool in Texas

De directeur corrigeerde ook nog berichten dat de schutter zijn daad publiekelijk had aangekondigd op Facebook. Volgens McCraw had de achttienjarige schutter dat niet gedaan, maar wel privéberichten verstuurd. Voor hij het bloedbad had aangericht, had hij in een groepschat op Instagram gesproken over de aankoop van wapens en op z’n minst gehint op z’n daad.

19 kinderen en 2 leerkrachten kwamen om bij de schietpartij. — © AP

Dodelijkste sinds 2012

Het drama in Uvalde vond dinsdag plaats rond het middaguur (omstreeks 18.30 uur Belgische tijd) in de Robb Elementary School, op ongeveer 130 kilometer van San Antonio. Negentien kinderen en twee leerkrachten kwamen om het leven. De achttienjarige schutter werd door de politie neergeschoten.

De schietpartij in Uvalde is de dodelijkste schietpartij in een basisschool sinds 2012. Bij het bloedbad in de Sandy Hook Elementary School in Newtown, in de staat Connecticut, kwamen toen 26 mensen om het leven.