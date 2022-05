Arnar Vidarsson, bondscoach van IJsland versus zoon Viktor Nói, aanvoerder van de Belgische U15: “Hopelijk hebben ze dat in IJsland niet gezien”

Barcelona, Real Madrid, Man City of PSG: dit weekend zijn ze allemaal te bewonderen op de KDB Cup in Drongen. Alsook de U15 van AA Gent, de eerste jeugdploeg van de Buffalo’s die in 28 jaar een titel pakte. Aanvoerder is Viktor Nói Vidarsson (15), Belgisch jeugdinternational en de zoon van Arnar Vidarsson (44), bondscoach van IJsland en Extra time-analist. Kennismaking met een gedreven tiener waarop al eens gefloten wordt...