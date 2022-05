Thibaut Courtois doet gevoelige uitspraak over verloren CL-finale finale met Atlético Madrid: “Dit keer sta ik aan de goede kant van de geschiedenis”

Real Madrid is donderdag gearriveerd in Parijs, waar de Champions League-finale gespeeld zal worden in het Stade de France. Vanavond rond 19 uur gaf Real Madrid daar een persconferentie met naast coach Carlo Ancelotti ook clubmonument Marcelo, die met Real Madrid al vier Champions Leagues won en Rode Duivel Thibaut Courtois, die in 2014 de Champions League finale verloor tegen Real. In de reguliere speeltijd was het 1-1, maar Real scoorde nog drie keer in de verleningen. Courtois stond toen in doel bij rivaal en stadsgenoot Atlético.

Onze landgenoot kreeg daarover een vraag en deed een uitspraak die ongetwijfeld gevoelig zal liggen bij zijn ex-club, waar hij drie jaar keepte. “Acht jaar geleden speelde ik mijn eerste Champions League-finale, maar ik hoop nu mijn eerste te winnen. Iedereen wil winnen en de bijdragen aan de geschiedenis van Real Madrid. Als Real Madrid een finale speelt, dan weet je dat ze die winnen. Nu sta ik aan de goede kant van de geschiedenis”, aldus de Belgische doelman.

“Liverpool heeft veel kwaliteiten en als we hen het scoren willen beletten, dan moeten we met de hele ploeg verdedigen. Wij hebben Karim Benzema, die nog steeds beter wordt, blijft scoren en de ploeg naar de overwinning stuwt. Als we moeilijke momenten kennen, dan voert hij de druk op, hij stopt niet met lopen.”

Courtois had voorts lovende woorden voor trainer Carlo Ancelotti, die door zijn goed people management het beste uit de ploeg haalt.

“De goede dynamiek in de ploeg is de verdienste van de trainersstaf. Er moeten beslissingen genomen worden over wie wel en niet speelt, maar de trainer managet dat heel goed en daarom staan we waar we nu staan.”