Thibaut Courtois jaagt op de Champions League, de laatste grote trofee die ontbreekt in zijn prijzenkast: “Zelf zeggen dat ik de beste keeper ter wereld ben, is moeilijk”

Hij is een muur, onklopbaar, de beste ter wereld. Thibaut Courtois (30) wil dat nog maar eens bewijzen bij Real Madrid door de Champions League-finale te winnen tegen Liverpool. Zo zou dat laatste gat in zijn prijzenkast ook gevuld raken na een waar mirakelseizoen waarbij de doelman onder meer De Bruyne, Mbappé en Messi afstopte. Hij kent de magie van Madrid. “Ik droom hier al van sinds ik 7 of 8 jaar oud was.”