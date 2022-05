Coaches Jürgen Klopp en Carlo Ancelotti verbaasd over nieuwe grasmat net voor Champions League-finale, maar: “Zelfs op beton zouden we spelen”

Het Stade de France moet morgen het decor worden van een zinderende Champions League-finale tussen twee Europese grootmachten. Om het spektakel mooier te maken werd de grasmat nog vervangen, maar die ligt wat los en dat is niet ideaal. “De grasmat vervangen twee dagen voor de wedstrijd”, repliceerde Liverpool-coach Jürgen Klopp. “Wie vond dat een interessant idee? Dat is niet het beste nieuws. Je ziet de lijnen waar die matten zijn gelegd en dat zijn we niet gewoon, maar oké...het geldt voor beide teams. Het vergalt mijn goeie luim niet. Zelfs op beton zouden we spelen. We zijn zo gelukkig dat we deze finale spelen.”

Toch bleven de journalisten erop door gaan. “Hier spelen morgen twee snelle, technische teams”, vervolgde Klopp. “In een droomwereld heb je dan het beste veld ooit, maar dat is het niet. We zullen wel zien hoe het aanvoelt. Als je die finale wint kan dat terrein ook niemand iets schelen. Ik zag er daarnet de refs op trainen en de bal rolde.”

© UEFA/Handout via REUTERS

Zijn Real-collega Carlo Ancelotti kreeg dezelfde vraag. “Ik had al gehoord dat ze de grasmat zouden veranderen. Hoe het erbij ligt kan ik nog niet beoordelen, maar het zal wel geen probleem zijn, zeker.”

Real favoriet

De Koninklijke kan voor de 14de keer de Champions League winnen en Liverpool-coach Klopp kreeg de vraag wie de favoriet is morgen? “Moeilijke vraag”, klonk het. “Op basis van de geschiedenis en de ervaring in de ploeg zou ik Real Madrid zeggen. Hoe ze dit seizoen bepaalde comebacks realiseerden was ook geweldig, maar eigenlijk wil ik Liverpool op hetzelfde niveau zetten. Als wij op ons beste niveau zijn, zijn we een heel oncomfortabel team om tegen te vetballen. We moeten gewoon onszelf zijn. Ja, we kunnen hier een boek schrijven over de historie van Real Madrid dat zowat alle finales wint, maar ik ga straks niets speciaals doen. Anders denken mijn spelers nog dat ik ongerust ben.”