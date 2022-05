ASSISEN. De Diepgelovige, de Salamiboer & de Roma-koning: proces-Aquino is een clash van clans én van stijlen

In de assisenzaal in Tongeren staan deze dagen een zelfverklaarde Roma-koning en zijn gevolg, een Italiaanse drugssmokkelaar en de familie van een vermoorde drugsbaron oog in oog. Ooit waren ze vrienden of werkten ze samen. Nu kunnen ze elkaars bloed drinken en weerklinken er doodsbedreigingen in de rechtszaal. Drie misdaadclans, elk met een totaal andere stijl. “Vrienden naaien je. Vijanden doden je.”