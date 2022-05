Moeten we de mosterd straks elders halen? Mislukte oogst is geen goed nieuws voor liefhebbers van Dijon-mosterd

Slecht nieuws voor de liefhebbers van Dijon-mosterd. Door een mislukte oogst in Canada en Frankrijk en door de oorlog in Oekraïne is er een tekort aan bruine mosterdzaadjes. En laat het net die mosterdzaadjes zijn die zorgen voor die pittige smaak in uw favoriete mosterd.

Het zou weleens kunnen dat je favoriete straffe Dijon-mosterd binnenkort een tijdje niet te vinden zal zijn. In Frankrijk kan je al lege rekken tegenkomen, en ook in België zijn er problemen. “Wij hebben toeleveringsproblemen van bruin mosterdzaad uit Oekraïne en Rusland”, zegt Bernard Desrumaux van Mostaardfabriek Ferdinand Tierenteyn uit Gent.

“Eerst was er de misoogst van vorig seizoen, door de droogte in Canada, die eigenlijk de grote schuldige is voor de tekorten. Dan de mislukte oogst in Frankrijk door de regenval, en dan de oorlog in Oekraïne, waardoor niet alles gezaaid kon worden. Die landen behoren tot de grootste producenten van bruine mosterdzaadjes. In West-Europa zijn we afhankelijk van die oogst.”

Sinds de oorlog zijn ook tarwe en palmolie moeilijker te verkrijgen. “Maar Dijon-mosterd zal het enige product zijn dat je mogelijk niet meer kan krijgen”, zegt Nicholas Courant van Fevia. “Die mosterd is zo’n specifiek gereguleerd recept. Zonder die bruine mosterdzaadjes is het geen Dijon-mosterd meer, en mag je het zo ook niet noemen.”

Onze winkels

Toch vind je bij ons nog geen lege mosterdrekken. “Je kan zeker nog Dijon-mosterd vinden in onze winkels, en dat zal ook zo blijven”, zegt Roel Dekelver van Delhaize. “Wat wel kan gebeuren, is dat er een minder groot aanbod aan straffe mosterdsoorten zal zijn en dat die eventueel wat duurder worden. Maar bij de levering van de zachte mosterdsoorten ervaren wij geen problemen.” Bij Colruyt Group zijn ze op de hoogte van het tekort aan mosterdzaadjes, maar er is in de winkels nog voldoende aanbod.

Bij de Gentse mosterdfabriek rekenen ze nu op de nieuwe oogst, die verwacht wordt in augustus. Als die wel een succes is, kan dat het tekort wegwerken. “En anders zijn er ook nog de andere mosterdzaadjes, de zwarte en de gele, waar producenten dan een wat anders smakende mosterd van kunnen maken.”