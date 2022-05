Kompany wil KVO-spits Gueye bij Burnley: Engelse tweedeklasser wil meer dan alleen een coach uit België wegplukken

Het lijdt nog weinig twijfel dat Vincent Kompany (36) de nieuwe coach van Burnley wordt. Kompany is bij de Engelse tweedeklasser al bezig met het transferbeleid voor volgend seizoen en gaf aan welke spits hij graag wil: Makhtar Gueye (24) van KV Oostende. The Clarets lieten hun interesse al blijken bij KVO.

Het is wachten tot Burnley de komst van Vincent Kompany als nieuwe coach officieel bekendmaakt. Ondertussen is de ex-Rode Duivel in de coulissen al bezig met de samenstelling van zijn kern, want een tiental spelers zal Turf Moor straks verlaten. Een eerste belangrijke versterking die nodig is na de degradatie naar The Championship is een fysiek sterke, vlot scorende spits.

Voor die positie heeft Kompany zijn oog laten vallen op Makhtar Gueye. De Senegalees meet 1,95 meter, is krachtig en toch technisch vaardig. Bij KV Oostende scoorde hij afgelopen seizoen twaalf doelpunten, maar Kompany is overtuigd dat hij in een dominantere ploeg die meer voorzetten aflevert nog veel meer zal scoren. Vince The Prince heeft altijd al een boontje gehad voor Gueye, want na de laatste match tussen Anderlecht en Oostende stapte de coach het veld af met zijn arm broederlijk rond de schouder van de spits.

© BELGA

Burnley bracht KVO ondertussen op de hoogte van de belangstelling en de kustclub wil meewerken aan een transfer. Zij haalden Gueye in 2020 voor 1 miljoen euro weg bij AS Saint-Etienne. Na zijn eerste sterke jaar hoopte Oostende nog om hem te verkopen voor zo’n 10 miljoen euro, maar dat lukte niet en is nu niet meer realistisch. Makhtar Gueye heeft een erg eigenzinnig karakter en hij was de laatste zes maanden aan zee een ongeleid projectiel. Hij dacht dat hij zich alles kon permitteren en deed uitsluitend zijn goesting. Het gevolg was dat de Senegalees na Nieuwjaar maar één keer meer scoorde.

Vijf miljoen of meer

Daarom zou Oostende nu vrede nemen met een lagere transferprijs. Dat komt Burnley goed uit, want de Engelse tweedeklasser moet zijn financiën herschikken omdat het zware leningen moet afbetalen. Toch zijn The Clarets uiteraard nog in staat om vijf miljoen of meer te geven voor een aanvaller. De echte onderhandelingen kunnen wel pas starten eens Kompany officieel is aangesteld bij Burnley. Als de transfer er effectief komt, zal het aan de coach zijn om Gueye in het gareel te krijgen en weer productief te maken.