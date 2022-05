De clubs zijn eruit: Wouter Vrancken verlaat KV Mechelen voor KRC Genk

Zelf had Vrancken al een akkoord met Genk, maar het was wachten tot de twee clubs een overeenkomst bereikten, en dat is nu gebeurd. Het waren moeilijke financiële onderhandelingen, want KV hoopte eerst nog 600.000 euro te krijgen – de afgesproken afkoopsom –, maar bij Genk waren ze helemaal niet bereid zo’n hoog bedrag op tafel te leggen. Uiteindelijk haalden de Limburgers hun slag thuis, want ze moeten maar een beperkte som ophoesten. Als de laatste handtekeningen gezet zijn, zullen ze de overgang bekendmaken.

Vrancken was vier jaar lang coach in Mechelen, maar vond de tijd rijp om een stap hogerop te zetten en heeft die dus beet. Zelf wordt hij opgevolgd door de Nederlander Danny Buijs (39), die al een tijdje klaarstaat in de coulissen. (dvd, mg)