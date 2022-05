Club Brugge denkt opnieuw aan Griekse flankaanvaller van elf miljoen uit de Premier League

Club Brugge is uitgekomen bij een ‘oud’ target. Het toont opnieuw interesse in Christos Tzolis (20).

Tzolis is een Griekse flankaanvaller en komt sinds vorige zomer uitkomt voor Norwich City, dat zo’n 11 miljoen euro betaalde aan PAOK. Het voorbije seizoen stond de dertienvoudige international echter maar drie keer in de basis in de Premier League en kwam hij amper aan spelen toe. Aangezien de club ook nog eens degradeerde, hoopt hij – desnoods op huurbasis met aankoopoptie – te kunnen vertrekken. En hij beschouwt Club als een goeie optie. Blauw-zwart wilde de rechtsvoetige winger anderhalf jaar geleden tijdens de winterstop al overnemen van PAOK, maar die deal raakte niet rond. Zijn huidige situatie zou een buitenkans kunnen betekenen. Zoals bekend is de Zwitser Kastriot Imeri (21) in beeld voor dezelfde positie.