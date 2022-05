Zon, muziek en wachtrijen. Daar is hij weer, de festivalzomer. Zoals we hem het liefst kennen. Zonder maskers, zonder beperkingen. De eer was aan Core Festival om het seizoen op gang te trappen. Met 20.000 vrije zielen, alsof het nooit anders is geweest. De start van een zomer die honderd zalige dagen duurt.