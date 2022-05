UEFA laat clubs uit Oekraïne en Wit-Rusland voorlopig niet meer tegen elkaar voetballen: “Veiligheid kan niet gegarandeerd worden”

Voetbalploegen uit Oekraïne en Wit-Rusland zullen tot nader order geen wedstrijden tegen elkaar spelen in UEFA-competities. Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalfederatie maakte bekend dat teams uit de twee landen elkaar bij lotingen voor toernooien automatisch ontlopen.

“De beslissing wordt genomen om de goede werking van de UEFA te kunnen blijven verzekeren, aangezien de veiligheid van de spelers, officials en andere deelnemers niet gegarandeerd kan worden door het voortdurende oorlogsconflict”, aldus de UEFA in een verklaring.

“Het Uitvoerend Comité blijft de situatie voortdurend opvolgen en zal nieuwe bijeenkomsten organiseren om de situatie indien nodig te herevalueren en nieuwe beslissingen te nemen”, stond er nog. Op 3 maart besloot de Europese overkoepelende voetbalbond reeds dat er, vanwege de hulp aan het regime van Russisch president Vladimir Poetin, geen UEFA-wedstrijden meer gespeeld mochten worden in Wit-Rusland. Al sinds 2014 kunnen Russische en Oekraïense teams niet meer tegen elkaar uitgeloot worden in UEFA-competities.

Rusland en de Russische clubs werden uitgesloten van alle Europese voetbalcompetities na de inval in Oekraïne, die in februari begon. Het Russische nationale elftal was door de Wereldvoetbalbond FIFA ook uitgesloten van deelname aan de barrages voor het WK 2022. (belga)