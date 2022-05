Regering-De Croo kan zich niet vinden in Europese energieplannen: “Verdeelsleutel budgetten oneerlijk”

De Europese Commissie stelde haar zogenaamde REPowerEU-plan vorige woensdag voor. Minder verbruik, andere importlanden en meer groene energie. Dat zijn ruwweg de drie manieren waarop de Commissie van Russische fossiele brandstoffen af wil. Het dagelijks bestuur van de EU trekt daarvoor 300 miljard euro uit.

REPowerEU is gekoppeld aan het coronaherstelfonds dat in de zomer van 2020 werd overeengekomen. Van de lidstaten wordt verwacht dat ze de bestaande herstelplannen actualiseren om aanspraak te maken op de nieuwe middelen. Een addendum, noemen ze het in Brussel. Daarin moeten de lidstaten dus verduidelijken hoe ze sneller dan vandaag van Russische energiebronnen af willen geraken.

Drie potjes

De centen komen voornamelijk uit drie potjes. Uit het coronaherstelfonds zijn er nog 225 miljard euro aan goedkope (maar impopulaire) leningen over - enkel Griekenland, Spanje en Roemenië hebben alle leningen aangevraagd. Daarnaast verschuift de Commissie ruim 34 miljard aan cohesie- en landbouwmiddelen en is ze van plan om 20 miljard euro aan bijkomende Europese uitstootrechten te verkopen. Met zulke uitstootrechten moeten bedrijven een prijs betalen voor elke ton CO2 of equivalenten die ze uitstoten.

Zoals wel vaker vormen de centen een struikelblok. Ook voor België. “Eerst en vooral dreigen de regio’s zulke cohesie- en landbouwmiddelen door de verschuiving te ontlopen. Ten tweede zijn leningen niet interessant omdat ze onze schuld de hoogte induwen, terwijl het dezelfde Commissie is die België vraagt zijn schuldtraject te herzien. En ten derde betekenen meer uitstootrechten gewoon meer uitstoot en lagere uitstootprijzen”, legt Dermine uit, die benadrukt dat hij wel volledig achter de doelstelling van REPowerEU staat.

Rekenwijze onaanvaardbaar

Tot slot gaat België niet akkoord met de nationale verdeelsleutel die de Commissie wil hanteren voor de 20 miljard aan nieuwe middelen. Die is dezelfde als die van het coronaherstelfonds en neemt de economische gevolgen van de pandemie met referentiejaar 2021 als uitgangspunt. “Dat is voor REPowerEU niet relevant. Veel beter zou het zijn om naar de energieafhankelijkheid van de lidstaten te kijken. Op die manier zou België meer dan 500 miljoen in plaats van de voorziene 270 miljoen euro krijgen. De voorgestelde rekenwijze is voor ons niet aanvaardbaar”, aldus Dermine.

Maandag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar op een speciale topontmoeting in Brussel, waar het REPowerEU-voorstel verder wordt besproken.