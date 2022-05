Foto van Felice Mazzu met Anderlecht-top duikt op op sociale media

Op sociale media is een foto opgedoken van Union-trainer Felice Mazzu (56) die samen met de top van Anderlecht - onder meer voorzitter Wouter Vandenhaute, CEO Peter Verbeke en recruitment director Dries Belaen - gezellig tafelt. Zoals wij eerder al berichtten, heeft de Belgische recordkampioen de onderhandelingen aangeknoopt met de coach van de vicekampioen.

Mazzu geldt als topkandidaat om de vertrokken Vincent Kompany op te volgen. Bij paars-wit weten ze dat ze na Kompany met een succescoach moeten komen. Mazzu’s wonderjaar bij Union is alvast een mooie adelbrief, maar in het verleden faalde hij bij Genk. De komst van de Italo-Belg zou wel verrassend zijn.

Een van de heikele punten is dat Mazzu al zijn assistenten uit het Dudenpark wil meenemen, van Karel Geraerts tot videoanalist Sandro Salamone. Dan moet RSCA wel af van zijn huidige stafleden. Overigens blijkt nog dat Mazzu ook een aanbieding heeft uit Italië en Frankrijk, maar dat hij Anderlecht zou verkiezen om in België dichtbij zijn vader te blijven die net weduwnaar is geworden.