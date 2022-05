Walvisgeluiden moeten verzwakte orka van Seine naar zee lokken

De orka is in de Seine beland en vindt de weg naar de zee niet meer terug. Het dier zwemt enkel heen en weer, lijkt erg verzwakt en heeft weinig kansen tot overleven. Met de inzet van walvisgeluiden willen experten vermijden dat een schip moet worden ingezet, wat het verzwakte dier nog meer stress zou bezorgen.

De orka werd deze week in de Seine gespot. Het dier dook eerder ook al een paar keer op voor de Franse Noordkust. Orka’s komen gewoonlijk voor de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen voor en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan in de Golf van Biskaje. Het is niet duidelijk of de orka is afgedwaald omdat hij ziek zou zijn en in rustigere wateren makkelijker aan voedsel geraakt. Mogelijk gaat het om een jong dier dat zijn groep is kwijtgeraakt. Intussen is het dier erg verzwakt geraakt.