Antwerps woonzorgcentrum Lozanahof voor half jaar geschorst

De erkenning van het Antwerpse woonzorgcentrum Lozanahof is voor een half jaar geschorst. Dat zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Zes maanden lang zal het woonzorgcentrum geen nieuwe bewoners meer kunnen opnemen. Dat is een ingreep die wij doen als we vaststellen dat er tekorten zijn zonder verbetering.”