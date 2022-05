Russen testen opnieuw hypersonische raket

De hypersonische raket werd afgevuurd vanaf het fregat Admiraal Gorshkov in de Barentszzee, richting een doel in de Witte Zee. Het doelwit op duizend kilometer afstand werd met succes geraakt, aldus het ministerie.

Nog volgens Moskou kadert het afvuren van de Zircon-raket in een test van nieuwe Russische wapens.

De eerste succesvolle test met een hypersonische Zircon-raket vond plaats in oktober 2020. Sindsdien werd het wapen herhaaldelijk getest, in het bijzonder vanaf het fregat Admiraal Gorshkov en vanaf een duikboot.

Rusland heeft bij de inval in Oekraïne al gebruik gemaakt van hypersonische raketten, met name van de Kinjal-raket. Het is voor het eerst dat hypersonische raketten in een militair conflict worden ingezet.