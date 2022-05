Brandgeur in Turnhouts appartement blijkt afkomstig van… oververhitte vibrator

Daar was een soort brandgeur waargenomen maar het was niet meteen duidelijk waar die vandaan kwam. Ook de brandweer kon niet meteen iets vinden en zette daarom een warmtebeeldcamera in. De camera detecteerde een warmtebron in één van de kasten.

Daarin bleek een vibrator te liggen die om een onduidelijke reden oververhit was geraakt en deels gesmolten. Het seksspeeltje werd onklaar gemaakt en daarmee was de situatie meteen helemaal onder controle. Verdere schade is er niet.