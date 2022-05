Coach Igor Tudor verlaat Hellas Verona

Hellas Verona moet op zoek naar een nieuwe coach. De nummer negen van het voorbije seizoen in Italië nam zaterdag afscheid van Igor Tudor. De 44-jarige Kroaat was sinds september vorig jaar hoofdcoach in Verona.

Tudor bedankte in een boodschap op de clubwebsite de club. “Ik vond in Verona een werkomgeving en een groep fantastische spelers die me in staat stelden het beste uit mezelf te laten bovenkomen. Daardoor hebben we buitengewone resultaten kunnen neerzetten. Voor volgend seizoen waren niet alle voorwaarden aanwezig om op de ingeslagen weg verder te gaan. Daarom kies ik er ook voor om weg te gaan.”

Tudor, als speler jarenlang een defensieve sterkhouder bij Juventus, was als hoofdcoach eerder aan de slag bij het Kroatische Hajduk Split, het Griekse PAOK Saloniki, de Turkse teams Karabükspor en Galatasaray en het Italiaanse Udinese.