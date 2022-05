José Mourinho viert Conference League-winst van AS Roma door… de bus te parkeren

Vanuit Italië zijn er heerlijke beelden opgedoken van een euforische José Mourinho na de eindzege in de Conference League met AS Roma. De Portugese coach had zich tot groot jolijt van iedereen aan het stuur gezet van de bus die de spelers moest rondrijden om bejubeld te worden door de fans. En dat inspireerde natuurlijk tot woordgrapjes over de speelstijl van The Special One, die nu al aan zijn 25ste trofee als clubtrainer zit.