Officieel: Wouter Vrancken is nieuwe coach van Racing Genk, waar hij tekent voor onbepaalde duur

“Wouter Vrancken staat voor herkenbaar aanvallend voetbal en hecht een groot belang aan mentaliteit en groepsgeest. De club wil met hem de komende jaren bouwen aan een nieuw succesverhaal”, communiceerde Racing Genk. “We heten Wouter van harte welkom en wensen hem nu in eerste instantie een weldoende vakantie.”

De komst van Vrancken brengt ook enkele verschuivingen met zich mee. De nieuwe trainer van Genk neemt immers zijn assistent Kevin Van Dessel en fysiektrainer Glenn Van Ryckeghem mee van KV Mechelen. Van Dessel was eerder al actief bij Genk als jeugdcoach. “De club bekijkt nog of (assistent, nvdr) Glen Riddersholm in een aangepaste rol aan boord blijft. Fysiektrainer Roel Tambeur blijft nauw betrokken met de werking van de A-kern, maar zal zich vooral focussen op de conditionele toestand van onze U23 in 1B”, stelt Genk.

“Domenico Olivieri, keeperstrainer Guy Martens en video-analist Peter Persoons blijven in hun huidige rol deel uitmaken van de technische staf. Jan Wuytens schuift van de U18 door naar de A-kern. Michel Ribeiro zal de jongeren in de A-kern individueel blijven begeleiden en wordt voorts verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de toptalenten bij de U23 en U18”, klinkt het nog.